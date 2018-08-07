Создатели новых «Зачарованных» встали на защиту сериала

Актеры и продюсеры, которые переснимают сериал «Зачарованные», выступили в защиту новой версии шоу, так как она будет изображать современную жизнь. Об этом сообщает Associated Press.

По словам исполнительного продюсера новой версии сериала Дженни Снайдер Урмен, «Зачарованные» будут затрагивать актуальные проблемы, в числе которых будет и движение против сексуальных домогательств MeToo.

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Как отмечается, сестры-ведьмы будут иметь разную этническую принадлежность. Только одна из них будет белой, а две ее сестры будут латиноамериканкой и афро-американкой. Это изменение создатели сериала объясняют тем, что у сестер будет одна мать, но разные отцы. Их роли исполнят Сара Джеффри, Мелони Диас и Мадлен Манток.

Оригинальное шоу выходило с 1998 по 2006 годы. Было снято восемь сезонов. В сериале рассказывалось о трех сестрах, открывших в себе волшебные способности и борющихся с силами зла. В «Зачарованных» снимались Алисса Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоуэн, Шэннен Доэрти.

В связи с информацией о перезапуске шоу Комбс обвинила его создателей в том, что они пытаются извлечь выгоду из «тяжелой работы», которую проделали создатели оригинального сериала.

Ранее сообщалось, что сериал «Зачарованные» будет переснят.