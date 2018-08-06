Двоюродная сестра Уитни Хьюстон прокомментировала обвинения в насилии над певицей

Двоюродная сестра певицы Уитни Хьюстон Дайон Уорвик прокомментировала во время шоу Larry King Now информацию о том, что певица была изнасилована своей кузиной Ди Ди Уорвик, сообщает издание Billboard. Полное интервью Дайон Уорвик выйдет 15 августа.

Речь идет о документальном фильме «Уитни», в котором утверждалось, что певица в возрасте 7-9 лет подверглась насилию со стороны своей двоюродной сестры — Ди Ди Уорвик. Фильм был показан в мае на Каннском кинофестивале.

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Дайон Уорвик, которая приходится сестрой Ди Ди Уорвик и двоюродной сестрой Уитни Хьюстон, заявила в интервью журналисту Ларри Кингу, что эта информация «полная ерунда».

«Во-первых, это полная ерунда. Моя сестра никогда, никогда бы не сделала ничего, что навредило бы любому ребенку, особенно в нашей семье. И та ложь, которая была увековечена в так называемом документальном фильме [«Уитни»], я считаю, что это зло. Я никогда, и я говорю серьезно, никогда не прощу тех, кто увековечил это безумие», — сказала Дайон Уорвик.

В документальной ленте, одним из героев которого стал старший сводный брат Уитни — Гэри Гарлонд-Хьюстон, утверждалось, что Ди Ди Уорвик также надругалась и над братом Хьюстон.