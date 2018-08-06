Умер Виктор Черненко

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Актер театра и кино Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет. Об этом написала в своем инстаграме его коллега Мария Берсенева.

Актриса на уточнила причину смерти Черненко, назвав смерть актера «невосполнимой потерей».

«Замечательный человек и талантливейший актер. Горе ужасное... Потеря невосполнимая», — написала Берсенева.

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Коллега также назвала его «лучшим Карениным» и «непревзойденным Воландом» и отметила не только актерские, но и человеческие качества Черненко.

Черненко служил в Московском независимом и в Николаевском драматическом театре, а также снимался в кино и телесериалах. Так, актер появлялся на экране в фильмах «Среди серых камней», «Перемена участи», «Астенический синдром», в сериалах «Звездочет» и «Чемпион».