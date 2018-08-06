В анонсе седьмого сезона «Карточного домика» Московский Кремль залили кровью

В анонсе нового сезона американского политического телесериала «Карточный домик» появилась фотография, на которой Московский Кремль залит кровью. Изображение опубликовано на официальной странице сериала в инстаграме.

На странице размещены три фотографии Кремля, которые представляют собой панораму Кремля со стороны Москвы-реки. Кроме того, каждый снимок подписан, а из подписей складывается надпись: «Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы».

Ранее сообщалось, что Робин Райт сидит в кресле президента США в тизере финального сезона «Карточного домика». Актриса в роли Клэр Андервуд произносит в обнародованном 4 июля ролике фразу «С днем независимости меня», а подписан тизер словами «Сообщение от президента Соединенных Штатов».