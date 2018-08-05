Сериал про советских шпионов взял три премии Ассоциации телекритиков США

Сериал «Американцы», который рассказывает о противостоянии советских шпионов и агентов ЦРУ в 1980-е годы, выиграл в трех номинациях Премии Ассоциации телевизионных критиков США (TCA Awards). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На 34-й церемонии вручения премии сериал «Американцы», который транслируется на кабельном канале FX, был назван программой года. Также исполнительница одной из главных ролей, актриса Кери Расселл, получила премию за личные достижения в драме. Помимо этого, «Американцев» назвали выдающимся драматическим сериалом.

Отмечается, что в общей сложности сериал был номинирован на четыре награды. Также «Американцы» стали единственным сериалом, который в этом году выиграл в нескольких номинациях.