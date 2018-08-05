Ай Вэйвэй заявил о сносе его студии китайскими властями

Современный китайский художник и архитектор Ай Вэйвэй заявил, что его студия была разрушена властями КНР. Об этом сообщает South China Morning Post.

Студия Zuoyou была частью художественного района Цаочанди, который Ай Вэйвэй помог построить. Сам художник заявил, что здание начали сносить без уведомления.

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В конце июля несколько галерей в этом районе сообщили, что их выселяют, чтобы освободить место для перепланировки.

Ранее власти Москвы сообщили, что строительство на месте заброшенной Ховринской больницы в рамках программы реновации начнется в 2018 году.