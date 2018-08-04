В Москве простились с актером Юрием Мартыновым, скончавшимся в возрасте 84 лет, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в Государственном театре киноактера, прощание в клинике имени Семашко завершилось.

В театре уточнили, что Мартынова похоронят в Пушкинском районе рядом с супругой. Траурная церемония носила непубличный характер.

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Заслуженный артист России, актер театра и кино скончался 2 августа в возрасте 84 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца.

Мартынов родился 4 мая 1934 года, в 1968 году окончил ВГИК, и уже в 1960-м стал работать в театре киноактера.

Он снялся более чем в 60 фильмах, большинство из которых были очень популярны, однако воплощал на экране только эпизодические роли. Среди них — «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен».