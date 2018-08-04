Адвокаты Вайнштейна попросили суд снять с него одно из обвинений
Юристы продюсера Харви Вайнштейна попросили суд снять с их подзащитного обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, адвокаты Вайнштейна заявили, что их подзащитный состоял с предполагаемой жертвой в интимной связи по обоюдному согласию.
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Как отмечается, в подтверждение своих слов юристы предоставили суду переписку между Вайнштейном и женщиной.
При этом адвокаты Вайнштейна подчеркнули, что согласно переписке, отношения между их клиентом и женщиной продолжались после предполагаемого изнасилования.
Ранее адвокат Вайнштейна рассказал о 40 оправдывающих его письмах от предполагаемой жертвы.