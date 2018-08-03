Крис Рок сыграет в четвертом сезоне «Фарго»

Американский шоумен и актер Крис Рок сыграет в четвертом сезоне сериала «Фарго», сообщило руководство кабельного канала FX.

«FX в четвертый раз приглашает зрителей в «Фарго», когда признанный и завоевавший награды сериал вернется на экраны с Крисом Роком на борту, это было объявлено сегодня Джоном Ландграфом, гендиректором FX Networks и FX productions», — говорится в тексте официального сообщения.

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Как сообщил телеканал, Крис Рок сыграет главу семейства, который «сдал своего ребенка врагу» ради выгоды и теперь тот должен вырастить сына своего врага как своего собственного.

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