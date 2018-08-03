Noize МС на «Нашествии» высказался против участия в мероприятии Минобороны

Музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize МС, в ходе своего выступления на «Нашествии-2018» высказался против участия в мероприятии Министерства обороны России, передает корреспондент «Газета.Ru».

В частности, Алексеев прямо со сцены выразил надежду, что он и его современники доживут до того времени, когда никакие вооруженные силы будут не нужны.

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Он также подчеркнул, что в наше время многие россияне сами разжигают военную истерию, подпитывая ее, к примеру, провокационными наклейками на машины.

Более половины репертуара Noize МС на «Нашествии-2018» составили антивоенные песни.

Кроме того, в финале выступления исполнитель представил публике свою новую композицию «Люди с автоматами», которую недавно записал вместе с исполнительницей Монеточкой которая, отказалась от выступления на фестивале в самый последний момент.

Музыкант посвятил ее «Воображаемым Силам Российской Федерации и Министерству нападения».

Объясняя собственное участие в «Нашествии», музыкант подчеркнул, что он просто не мог отменить выступление, так как долго к нему готовился и его командой была проделана большая подготовительная работа.

Ранее несколько украинских и российских исполнителей, среди которых были «Пошлая Молли» и Монеточка, отказались от участия в фестивале из-за сотрудничества «Нашествия» с Минобороны.

В этом году фестиваль традиционно проходит в Большом Завидово в Тверской области с 3 по 5 августа.