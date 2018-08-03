Источник: Степаненко требует от Петросяна 80% от нажитых 1,5 млрд рублей

Супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть их брак, а также взыскать с ее супруга более 80% от совместно нажитого имущества, заявил источник из ближайшего окружения семейной пары, передает ТАСС.

«Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества. Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей», — сообщил источник.

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По его словам, Степаненко также требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества передать ей восемь из десяти московских квартир, антиквариат, а также другие ценности.

Ранее сообщалось, что Петросян отреагировал на сообщения о разделе имущества со Степаненко.