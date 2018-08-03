Адвокат Вайнштейна рассказал о 40 оправдывающих его письмах от предполагаемой жертвы

Адвокат продюсера Харви Вайнштейна, над которым в настоящее время идет судебный процесс по обвинению в харрасменте и изнасилованиях, рассказал о 40 электронных письмах, которые помогут оправдать обвиняемого. Об этом пишет издание The Daily Beast.

Электронная переписка относится лишь к одной предполагаемой жертве. Как отмечается в материале, адвокаты считают, что данные письма доказывают, что женщина не являлась жертвой изнасилования.Упомянутые выше письма, по мнению юристов, показывают, что секс был по обоюдному согласию.

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По информации онлайн-издания TMZ, Вайнштейн использовал корпоративную почту для общения с одной из жертв. Когда Вайнштейн был уволен, он потерял доступ к рабочей почте. Тем не менее, юристы смогли получить доступ к переписке с одной из предполагаемых жертв.

В настоящее время адвокаты Вайнштейна пытаются добиться приобщения новых материалов к делу, что, по их мнению, также поможет оправдать обвиняемого.

Ранее более 70 женщин, включая голливудских актрис, таких как Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

В июле Харви Вайнштейн предстал перед Манхэттенским судом в Нью-Йорке, где проходили слушания по делу об изнасилованиях и «хищническом сексуальном насилии» со стороны продюсера в отношении троих анонимных женщин.Адвокат продюсера после слушания дела рассказал, что считает решение суда оставить продюсера в собственном доме победой.