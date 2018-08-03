Заммэра обозначил сроки строительства филиала Эрмитажа в Москве

Заместитель столичного мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что московский филиал Эрмитажа может быть построен через три-четыре года. Об этом сообщает агентство «Москва».

Чиновник отметил, что филиал будет построен на территории бывшей промзоны завода ЗИЛ.

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«Насколько я знаю, застройщиком... утверждена концепция (здания московского филиала «Эрмитажа» — «Газета.Ru»)», — сказал Хуснуллин.

По его словам, строительство филиала продлится как минимум три-четыре года, так как проект «очень сложный».

Решение о строительстве филиала Эрмитажа было принято на Градостроительно-земельной комиссии, которая проходила под руководством московского мэра Сергея Собянина. Комиссия решила, что здание займет участок площадью 0,64 га. Отмечается, что оно будет построено в духе конструктивизма.

Ранее сообщалось, что на территории ЗИЛа появится филиал Эрмитажа.