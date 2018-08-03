Винокур прокомментировал раздел имущества между Петросяном и Степаненко

Юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур заявил, что раздел имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко не должен становиться предметом интереса СМИ. Об этом он сказал NA Nation News.

По словам Винокура, раздел имущества между юмористами Петросяном и Степаненко является «их личным делом».

Реклама

«Я категорически против вмешательства прессы в личные дела двух людей. С кем они, что они делят — это их личное дело», — сказал Винокур.

Артист подчеркнул, что не может комментировать сообщения о разделе имущества, так как является их другом.

Ранее сообщалось, что Петросян и Степаненко обратились в суд для раздела имущества. Отмечалось, что иск подала Степаненко. Петросян назвал эти новости «недоразумением».