Погибшему в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь»

Режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву, который был убит в ЦАР 31 июля, посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» за вклад в кинолетопись. Об этом сообщается на сайте премии.

«Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно», — говорится в сообщении.

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Также составители сообщения назвали Расторгуева одним из «талантливейших» режиссеров своего времени.

Представители «Лавровой ветви» отметили, что Расторгуев неоднократно был членом большого жюри, а также получал премию: в 2001 за фильм «Мамочки» (в номинации «Лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм»), а в 2005 за ленту «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» (победа в номинации «Лучший неигровой арт-фильм»).

Ранее сообщалось, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев.