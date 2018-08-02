Умер Юрий Мартынов

На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Мартынов, сообщила пресс-служба Государственного театра киноактера.

«Природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии – то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов», — цитирует пресс-служба слова директора театра Сурена Шаумяна.

После окончания ВГИКа Юрий Мартынов служил в Театре киноактера более 50 лет. Также сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых – «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Судьба», «Вечный зов», «Дело было в Пенькове», «Им было 19», «Гусарская баллада» и др.