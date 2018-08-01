ЦБ выпустил серебряные монеты к юбилею мультфильма «Ну, погоди!»

Банк России, во вторник, 31 июля, выпустил в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов, которые посвящены 50-летнему юбилею мультфильма «Ну, погоди!». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«В оборот поступают серебряные монеты номиналом 3 руб., отчеканенные тиражом 3 тыс. штук, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном исполнениях», — сообщается на сайте ЦБ.

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В Банке России добавили, что тираж монет из недрагоценных металлов в обычном исполнении составит 450 тыс. штук, а с цветным изображением — 50 тыс.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем писателя и сценариста, заслуженного деятеля искусств России Александра Курляндского, которые является автором сценария к мультфильмам «Ну, погоди!» и создателем попугая Кеши из мультфильма «Возвращение блудного попугая».