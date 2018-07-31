Исследование: за десять лет положение женщин в голливудском кино не изменилось

Голливуд не добился «никакого прогресса» в изменении роли женщин в кинематографе за последнее десятилетие, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследование университета Южной Калифорнии.

В исследовании анализировались лучшие сто фильмов за каждый год, начиная с 2007 года.

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Согласно результатам исследования, в фильмах 2017 года темнокожие женщины в большинстве случаев не получили главные роли, мужчины же получили в два раза больше ролей, нежели женщины в целом.

Только 31,8% ролей с диалогами в фильмах 2017 года сыграли женщины, отмечается в отчете. В течение последних 11 лет такое соотношение между мужчинами и женщинами сохраняется, заключили авторы исследования.

В 2017 году только четыре темнокожие женщины получили главные роли, в то время как белые актеры были выбраны на роль с текстом в 70,7% случаях.

Помимо этого, движение против харрасмента #MeToo, в ходе которого женщины рассказывали о неподобающем отношении к ним в Голливуде и продолжающемся доминировании белых мужчин на экране и за камерой, не повлияло на положение женщины в индустрии развлечений.

Исследование, в котором были рассмотрены более 48 тыс. персонажей из 1,1 тыс. фильмов, также говорит об ограничении не только темнокожих женщин, но и актеров, представляющих ЛГБТ-сообщество, а также людей с ограниченными возможностями.

Лишь 13% исследованных фильмов в течение 11 лет имели гендерно сбалансированные роли. Из низ 45-55% ролей сыграли женщины.