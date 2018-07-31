Стала известна причина смерти актрисы Кузнецовой

Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова, скончавшаяся накануне в возрасте 55 лет, страдала онкологическим заболеванием. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Кузнецова поступила в больницу №50 еще 17 июля и была госпитализирована в терапевтическое отделение с онкологией на последней стадии.

После актрису перевели в общую реанимацию, где 28 июля она скончалась.

Прощание с Натальей Кузнецовой начнется в Боткинской больнице 1 августа в 11 часов утра, там же пройдет отпевание. Похоронена она будет на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова сыграла множество ролей в ведущих постановках театра имени Ермоловой — постановках «Свадьба» Антона Чехова, «Преступление и наказание» Достоевского, «Бедность не порок» Александра Островского, «Барышня-крестьянка» Пушкина, «Скупой» Мольера, «Утиная охота» Александра Вампилова, «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта.