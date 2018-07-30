Мерзликин о Шеховцове: это был очень большой русский артист

Российский актер Андрей Мерзликин в беседе с «Пятым каналом» вспомнил о том, каким был его скончавшийся коллега, артист театра и кино Сергей Шеховцов.

По словам Мерзликина, он редко общался с Шеховцовым вне съемок, однако ему очевидны его профессиональные качества. «То, что это был очень большой русский артист, это было ясно. Большой не с точки зрения известности, а именно глубины, проникновения в драматический материал», — сказал Мерзликин, принеся соболезнования родным и близким.

Сердце 57-летнего Сергея Шеховцова остановилось накануне во время прогулки с собакой.

Актер долгие годы сотрудничал с театром «Современник»; снялся в таких фильмах, как «Бумер», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты» и др.