Владимир Войнович похоронен

Писатель Владимир Войнович был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает агенство «Москва».

Могила Войновича находится рядом с местами погребения композитора Владимира Шаинского, актера Георгия Тараторкиным, актрис Натальи Крачковской и Татьяны Карповой.

Гроб Войновича провожали десятки человек под присмотром сотрудников правоохранительных органов. На похоронах дежурили сотрудники центра экстренной медицинской помощи.

Прощание с Войновичем прошло в Центральном доме литераторов. На церемонию пришли писатель и журналист Виктор Шендерович, журналист и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, писатель Людмила Улицкая, поэт и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, литературовед и историк Мариэтта Чудакова, актер театра и кино Вениамин Смехов и другие.

Автор произведений «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» и др. скончался на 86-м году жизни в ночь на 28 июля.