Пресс-секретарь Кобзона рассказала о здоровье артиста

Пресс-секретарь народного артиста СССР и депутата Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала о состоянии его здоровья.

«Нет никаких изменений в худшую сторону», — цитирует Виноградову РИА «Новости».

Ранее различные источники сообщали СМИ, что Иосиф Кобзон был госпитализирован и находился в стабильно тяжелом состоянии, а также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и якобы впал в кому. Позже сестра Кобзона Гелена опровергла информацию о коме.

Ранее супруга Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что артиста в больнице навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она передала Кобзону множество приветов и пожеланий здоровья от друзей артиста, чем он остался очень доволен.