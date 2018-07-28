На фестивале Park Live в Москве прервали концерт Gorillaz из-за грозы

Сильная гроза прервала концерт группы Gorillaz на фестивале Park Live, который проходит в парке Горького в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Фестиваль Park Live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля.

«По соображениям безопасности нам пришлось прервать шоу. Мы надеемся, что сможем продолжить», — появилось сообщение на экранах у сцены.

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Позже на экранах появилось еще одно сообщение, в котором говорилось, что музыканты не будут продолжать выступление по техническим причинам.

С 1998 по 2010 год группа выпустила четыре пластинки. Через семь лет коллектив решил вернуться к творческой деятельности.

Что касается фестиваля, то ранее в нем принимали участие Muse, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, «Мумий Тролль» и другие музыканты.