Медведев отметил мелодический дар Колкера

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Алексей Никольский/ТАСС

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Колкера. Поздравительная телеграмма размещена на сайте правительства.

Отмечается, что Колкеру исполняется 85 лет.

«Вы — замечательный композитор, обладающий несравненным мелодическим даром, автор множества всеми любимых произведений», — заявил Медведев.

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Он добавил, что песни Колкера наполнены красотой и глубокими переживаниями.

Ранее Медведев направил поздравительную телеграмму оперной певице Тамаре Синявской и заявил, что ее меццо-сопрано невозможно забыть.