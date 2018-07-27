Элтон Джон: Дональд Трамп может покончить со СПИДом

Музыкант Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш в новом интервью поделились уверенностью, что президент США Дональд Трамп может справиться с ВИЧ и СПИДом в стране.

«У Трампа есть возможность сказать: я хочу быть президентом, который покончил со СПИДом», — заявил Элтон Джон.

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Джон и Ферниш уже долгие годы работают с фондами и организациями по борьбе со СПИДом. Собственный фонд музыканта был учрежден в 1992 году для поддержки инновационных профилактик ВИЧ и СПИД, образовательных программ, услуг по уходу и поддержке зараженных людей.

По официальной статистике, сейчас в США 1,1 млн человек живут с ВИЧ. Каждый седьмой не знает о своем ВИЧ-положительном статусе.