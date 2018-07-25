Стали известны дата и место похорон актера Исакова

Названы дата и место похорон скончавшегося накануне актера Александра Исакова.

О прощании и похоронах написала у себя в фейсбуке коллега покойного Наталья Тищенко. По словам Тищенко, Исаков будет похоронен 26 июля на Митинском кладбище. Отпевание актера начнется в 11.30.

Александр Исаков умер в возрасте 39 лет 24 июля. Как рассказал ранее друг умершего, причиной смерти могла стать врачебная ошибка.

Исаков играл в постановках Театра киноактера, снимался в сериале «Счастливы вместе», «Атлантида», «Дежурный ангел».