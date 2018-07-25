Стала известна дата прощания с актером Александром Исаковым

Прощание с актером Александром Исаковым, который скончался в возрасте 39 лет, состоится в Москве в четверг, 26 июля. Об этом сообщила актриса Государственного театра киноактера Наталья Тищенко на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, прощание и отпевание состоятся 26 июля в 11.30 мск в зале Митинского крематория.

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Исаков скончался в возрасте 39 лет. Друг актера Роман Печерский рассказал, что причиной смерти Александра Исакова могла стать врачебная ошибка.

Исаков играл в таких постановках, как «Щелкунчик и мышиный король» и «Волшебная туфелька Золушки». А также снимался в сериалах «Атлантида», «Счастливы вместе» и «Дежурный ангел».