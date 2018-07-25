Тамара Семина отреагировала на смерть актера Александра Исакова

Народная артистка РСФСР Тамара Семина заявила, что шокирована новостью о смерти актера Александра Исакова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Я не работала с ним нигде. Просто здоровались. Очень жалко. Мои сожаления. От пневмонии, что такое... Вообще фантастика», — заявила актриса.

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Исаков скончался в возрасте 39 лет. Он был известен по ролям в сериалах «Атлантида», «Счастливы вместе», и «Дежурный ангел». Отмечалось, что актер скончался в результате осложнений после пневмонии.

Друг актера Роман Печерский рассказал, что причиной смерти Александра Исакова могла стать врачебная ошибка.