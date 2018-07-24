На Букеровскую премию впервые претендует комикс

Графический роман «Сабрина» американского художника Ника Дрнасо попал в лонг-лист Букеровской премии (Man Booker Prize), пишет The Guardian.

Это первый случай номинации комикса либо графической новеллы на эту престижную литературную премию.

Сюжет комикса разворачивается вокруг пропавшей девушки, реакции на ее исчезновение СМИ, родственников и простых людей. По мнению жюри, «тонкий и минималистичный» роман Дрнасо «меняет форму художественной литературы». «Мы почувствовали, что «Сабрина» делает то, что и должна делать хорошая литература», — поделилась член комитета премии Вэл Макдермид.

До 2013 года Букеровская премия вручалась только представителям Содружества наций, Зимбабве и Ирландии за произведения, написанные на английском языке. Сейчас премию могут получать и, авторы переводных романов, и американцы.