В Совфеде попросили наказывать артистов за рекламу онлайн-казино

Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков предложил наказывать актеров и музыкантов за призыв играть в онлайн-казино, пишет агентство «Москва» со ссылкой на предложение сенатора, сделанное во время пленарного заседания верхней палаты парламента.

Он отметил, что известные публичные телеведущие, музыканты, актеры, имеющие значительную молодежную аудиторию призывают играть в азартные игры на YouTube и других онлайн-платформах, «рассказывая сказки, как быстро и, по их словам, честно можно обогатиться».

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Исаков попросил профильные комитеты разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с кратным увеличением штрафов и с назначением обязательных исправительных работ. «Минуту в ролике эти актеры языком поработали, а потом 15 суток пусть поработают лопатой. Задумаются, может быть, что рекламировать, а что нет», — поделился размышлениями сенатор.

Парламентарий напомнил, что размещение в сети интернет такого рода рекламы запрещено федеральным законодательством.

Сейчас реклама онлайн-казино наказывается штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.