«Единая Россия» назвала кандидатуру на пост комитета Госдумы по культуре

Во фракции «Единая Россия» предложили назначить заместителя представителя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Елену Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя фракции.

«Фракция предлагает кандидатуру Ямпольской», — сказал представитель.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» найдет нового кандидата на пост главы комитета по культуре, которую занимал скончавшийся в середине июня актер и режиссер Станислав Говорухин. Инсайдеры уже называли фамилию Ямпольской в числе кандидатов.