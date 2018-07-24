Орбакайте выйдет на сцену «Современника»

Российская певица Кристина Орбакайте попробует себя в качестве артистки в спектакле «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Орбакайте пригласили сыграть главную роль в спектакле «Современника», впервые поставленном режиссером Галиной Волчек 56 лет назад.

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«Для меня предложение Галины Борисовны было, конечно, полной неожиданностью. Признаюсь, что сыграть на сцене «Современника» было моей давней мечтой, но я думала, что этому уже не суждено осуществиться», — сказала Орбакайте.

Уточняется, что певица уже принимала участие в постановках театра им. Ермоловой, театра «Игроки» и театра Эстрады.

Ранее сообщалось, что на Украине отменен перенесенный на осень концерт певицы Кристины Орбакайте.