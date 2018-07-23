Умерла звезда сериала «Третья планета от Солнца»

На 90-м году жизни скончалась актриса Элмари Вендел — звезда ситкома «Третья планета от Солнца», который выходил на телеканале NBC с 1996 по 2001 годы.

Как сообщает Variety, кончину актрисы подтвердила ее дочь Джей Си Вендел. Причины смерти не называются.

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В «Третьей планете от Солнца» Вендел сыграла харизматичную арендодательницу семьи Соломон — миссис Мэйми Дубчек. «Она была резкой, веселой, любящей и очень, очень милой. Доброй ночи, миссис Дубчек, где бы вы ни были», — написал у себя в инстаграме ее коллега по сериалу Джим Бивер.

Элмари Вендел также снималась в сериалах «Сайнфелд», «Мерфи Браун», «Она написала убийство», «Пустое гнездо», «Джордж Лопес» и др.