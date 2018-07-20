Земфира рассказала о своем отношении к рэпу
Певица Земфира, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала о том, что по ее мнению сейчас в музыке актуальными трендами являются хип-хоп и рэп.
«Очевидно , что сейчас на коне хип-хоп, рэп, не знаю как правильно. Я размышляла над этим. Видимо в обществе появился спрос на не приукрашенные, нецензурированные тексты, «разговорные» стихи, если можно так выразиться. Появился запрос на новый вид поэзии», — написала Земфира.
Она отметила, что уверена, что в среде рэперов масса самобытных авторов, однако она не может комментировать, так как не слушает их.
«Ну и соответственно рок, как музыка протеста, уступил место рэпу. На время, потому что все циклично», — добавила она.
Ранее Земфира опубликовала вторую часть ответов на вопросы подписчиков и прокомментировала свои недавние высказывания в адрес исполнительниц Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) и Гречки (Анастасии Ивановой).