Земфира рассказала о своем отношении к рэпу

Певица Земфира, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала о том, что по ее мнению сейчас в музыке актуальными трендами являются хип-хоп и рэп.

«Очевидно , что сейчас на коне хип-хоп, рэп, не знаю как правильно. Я размышляла над этим. Видимо в обществе появился спрос на не приукрашенные, нецензурированные тексты, «разговорные» стихи, если можно так выразиться. Появился запрос на новый вид поэзии», — написала Земфира.

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Она отметила, что уверена, что в среде рэперов масса самобытных авторов, однако она не может комментировать, так как не слушает их.

«Ну и соответственно рок, как музыка протеста, уступил место рэпу. На время, потому что все циклично», — добавила она.

Ранее Земфира опубликовала вторую часть ответов на вопросы подписчиков и прокомментировала свои недавние высказывания в адрес исполнительниц Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) и Гречки (Анастасии Ивановой).