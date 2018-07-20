Земфира: вы возвели меня на пьедестал

Певица Земфира опубликовала вторую часть ответов на вопросы подписчиков и прокомментировала свои недавние высказывания в адрес исполнительниц Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) и Гречки (Анастасии Ивановой).

По словам певицы, она в свое время переживала «то же, что и эти дети».

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«Разве это не ваша проблема (гневающихся), что вы возвели меня на пьедестал? Я человек, имеющий мнение. Музыкант, имеющий опыт», — подчеркнула Земфира.

Ранее сообщалось, что Земфира ответила почти на 500 вопросов подписчиков. Также исполнительница заявила, что не планирует давать интервью журналисту Юрию Дудю.