Никита Высоцкий: о смерти Изы Высоцкой узнал от журналистов

Сын артиста Владимира Высоцкого от второго брака Никита Высоцкий в беседе с изданием «Известия» выразил соболезнования в связи со смертью первой жены отца, актрисы Изы Высоцкой.

По словам актера, он был знаком с Изой Высоцкой. «Мне нечего комментировать, кроме того, что я сожалею и приношу соболезнования», — сказал он. В последний раз Никита Высоцкий видел артистку давно — 10-15 лет назад. «Честно говоря, новость о том, что она болела и умерла, узнал от журналистов. Грустно. Жалко», — поделился он.

Иза Высоцкая жила вместе с Владимиром Высоцким с 1957 года, была официально замужем за ним в 1960–65 годах. Автор двух книг воспоминаний о Высоцком. Скончалась 20 июля в возрасте 81 года, до смерти выходила на сцену Нижнетагильского драматического театра.