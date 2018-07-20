Земфира ответила на вопрос о ребенке

Рок-исполнительница Земфира во время общения со своими поклонниками в соцсетях рассказала о том, планирует ли появление ребенка.

На вопрос об этом от фаната она ответила кратко: «Нет».

Также Земфира отреагировала на несколько вопросов об отношении к представителям ЛГБТ. «Странный вопрос. Все мы люди», — написала певица. На многочисленные предложения встретиться и подружиться Земфира отвечала почти одинаково: «Лучше не надо».

Ранее Земфира неожиданно раскритиковала молодых отечественных поп-звезд — Елизавету Гырдымову и Анастасию Иванову, выступающих под псевдонимами Монеточка и Гречка. После этого она сказала, что не будет давать интервью популярному интернет-журналисту Юрию Дудю.