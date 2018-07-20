Умерла первая жена Высоцкого

В возрасте 81 года скончалась народная артистка России Иза Высоцкая, которая была первой женой Владимира Высоцкого. Об этом сообщается на странице Нижнетагильского драматического театра во «ВКонтакте».

По данным РИА «Новости», Высоцкая умерла в 05:30 (03:30 мск).

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«Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая», — говорится в заявлении.

Иза Высоцкая училась в Школе-студии МХАТ, которую закончила в 1958 году. Выходила на сцену в разных городах СССР, а с 1970 года служила в Нижнетагильском драматическом театре. Ее брак с Владимиром Высоцким продлился пять лет, с 1960 по 1965 год.

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