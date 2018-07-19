Вышел трейлер фильма «Оверлорд» о зомби-нацистах
Студия Paramount опубликовала на YouTube ролик фильма «Оверлорд» режиссера Джулиуса Эйвери и продюсера Джей Джей Абрамса.
Действие картины разворачивается во время Второй мировой войны — в день высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. По сюжету, группа американских десантников, направленная на секретную миссию по уничтожению немецкой радиовышки, сталкивается со сверхъестественным противником — армией зомби, результатом экспериментов нацистов.
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Главные роли в фильме «Оверлорд» исполнили Уайат Расселл, Йован Адепо, Йохан Филип Асбек, Джон Магаро, Боким Вудбайн и другие.
Премьера «Оверлорда» в России состоится 25 октября 2018 года.