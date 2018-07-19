Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Василия Ливанова

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Василия Ливанова.

Собянин назвал Ливанова, отмечающего 83-летие, артистом огромного таланта и обаяния. «На замечательных фильмах с вашим участием, вошедших в золотой фонд нашего кинематографа, выросло несколько поколений зрителей. Вашим неподражаемым голосом говорят десятки героев отечественных мультфильмов», — говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

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Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в семье народного артиста СССР Бориса Ливанова. Окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР, позже — Театральное училище имени Бориса Щукина и Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР.

В 1966–1973 годах работал на киностудии «Союзмультфильм» режиссером-постановщиком и озвучил около 300 мультипликационных персонажей: Карлсона, крокодила Гену, Удава в мультфильме «38 попугаев».

Сыграл более чем в 40 фильмах, в частности — сыщика Шерлока Холмса в цикле фильмов режиссера Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.