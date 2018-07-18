Харрисон Форд обсуждает съемки в фильме по роману Джека Лондона

Американский актер Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в фильме по роману Джека Лондона «Зов предков». Об этом пишет издание Variety.

По данным Variety, если будет достигнуто соглашения по участию в съемках, то Форд сыграет роль золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки. Отмечается, что ранее в образе Торнтона уже сыграли голливудские актеры Кларк Гейбл в 1935 году и Чарлтон Хестон в 1972 году.

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Подчеркивается, что съемки экранизации романа Лондона могут начаться в сентябре нынешнего года.

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