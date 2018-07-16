Супруга Этуша рассказала о его состоянии после госпитализации

Супруга актера Театра имени Вахтангова, народного артиста СССР Владимира Этуша рассказала о его состоянии после госпитализации.

96-летний Этуш был помещен 13 июля в одну из московских клиник.

«Владимир Абрамович поправляется», — поделилась Елена Этуш в беседе с ТАСС. Другие подробности о здоровье Этуша неизвестны. «Пробудем в больнице столько, сколько будет нужно по мнению врачей, и покинем клинику, когда нас выпишут», — резюмировала жена актера.

Ранее директор Театра имени Вахтагова Кирилл Крок сообщал, что звезда фильмов «Кавказская пленница и «Приключения Буратино» почувствовал недомогание, находясь на отдыхе в Италии. В театре надеются, что Этуш поправится к началу нового сезона.