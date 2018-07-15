В Британии нашли сценарий Кубрика, считавшийся потерянным 60 лет

В Великобритании преподаватель университета Бангор Нейтон Абрамс обнаружил сценарий американского режиссера Стенли Кубрика, считавшийся утерянным на протяжении 60 лет, сообщает The Guardian.

Абрамс рассказал, что сценарий по книге Стйефана Цвейга «Жгучая тайна», содержащий более 100 страниц, практически завершен и может быть экранизирован.

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«Это полный сценарий, и он может быть реализован современными кинематографистами», — сказал Абармс.

Отмечается, что на сценарии стоит эмблема сценарного отдела компании MGM. Причины, по которым компания не стала экранизировать произведение, доподлинно неизвестны, однако называют такие версии как нарушение Кубриком условий контракта или невысокое мнение о сценарии MGM.

По мнению Абрамса, который назвал произведение «Лолитой наоборот», дело в сюжете, который по меркам голливудской морали тех времен слишком рискованный: по книге 10-летний ребенок становится посредником между своей матерью и ее потенциальным любовником.

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