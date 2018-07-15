Путин отметил многогранный потенциал и профессионализм Андрияки

Российский президент Владимир Путин поздравил ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку с юбилеем. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, в поздравительной телеграмме глава государства обратил внимание на профессионализм Андрияки и его вклад в преподавательскую деятельность.

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«Вы посвятили свою жизнь искусству, прошли хорошую профессиональную школу, в полной мере реализовали свой многогранный потенциал. Ваши работы, созданные за годы неустанного творческого поиска, всегда интересны, самобытны и неординарны», — отмечается в поздравлении.

Также Путин пожелал художнику успехов, здоровья и вдохновения.

Ранее Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Андрея Мягкова и отметил яркость и самобытность его актерской работы.