Суд в Индии задумался о сносе Тадж-Махала

Верховный суд Индии предупредил центральное и региональное правительство, что начнет с 31 июля каждый день рассматривать дело о сносе мавзолея Тадж-Махал, сообщает Hindustan Times.

Отмечается, что такие меры связаны с состоянием памятника: он сильно загрязнен и постепенно разрушается. Суд обвиняет правительство в том, что здание не получает должного ухода.

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«Эйфелевую башню ежегодно посещают 80 миллионов человек. Это в восемь раз больше, чем привлекает Тадж-Махал, который гораздо красивее... Но из-за явной апатии должностных лиц страна теряет валюту», — отметил один из судей.

Ранее сообщалось, что Эйфелеву башню обнесут стеклянным ограждением.