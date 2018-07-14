Rolling Stone опубликовал рейтинг лучших кинокомедий XXI века
The Rolling StoneThe Rolling Stone опубликовал рейтинг 50 лучших кинокомедий 21 века.
Первую строчку рейтинга журнала занимает фильм 2000 года режиссера Кристофера Геста «Победители шоу».
На втором месте расположилась картина режиссера Армандо Ианнуччи «В петле» вышедшая в 2009 году.
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Замыкает тройку лидеров фильм 2011 года режиссера Пола Фига «Девичник в Вегасе».
Четвертую строчку заняла лента 2008 года «Сводные братья» Адама Маккея.
На пятом месте расположился фильм 2006 года режиссера Майка Джаджа «Идиократия».
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