Появились первые кадры с чудовищным монстром из новой «Годзиллы»

Студия Warner Bros. опубликовала первые кадры из сиквела фильма «Годзилла» в издании Entertainment Weekly.

На стоп-кадрах из картины Майкла Доэрти «Годзилла: Король монстров» можно увидеть гигантского ящера, изрыгающего синий радиоактивный луч посреди океана, а также звезду «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, пораженную видом монстра.

В новом фильме появятся и другие чудовища: трехголовый змей Кинг Гидора, огромный мотылек Мотра, летающий ящер Родан. «Я всегда любил Родана. Он во многом мощнее Годзиллы, он будто атомная бомба с крыльями», — делится Доэрти.

Российская премьера сиквела «Годзиллы» состоится 30 мая 2019 года.

Witness the power of #Godzilla in our first look at #GodzillaKingOfTheMonsters! https://t.co/Vzvj71AhK1 pic.twitter.com/PaHWDLmREn