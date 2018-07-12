Кустурица сыграет в российском боевике про десантников

Режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица сыграет в российско-сербском боевика «Балканский рубеж» о миротворцах, сообщает портал kinonews.ru со ссылкой на пресс-службу проекта.

По словам Кустурицы, для него участие в проекте «Балканский рубеж» Андрея Волгина — это часть любви к России и дань ее роли в судьбе Серби. «Мы — братья, и об этом картина», — поделился Кустурица. Сейчас съемки картины идут в Белграде.

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«Балканский рубеж» расскажет о 600-километровом марш-броске российских миротворцев-десантников из Боснии на Приштину в 1999 году во время югославского конфликта.

Также в фильме сыграют Равшана Куркова, Гоша Куценко, Милош Бикович, Гойко Митич, Дмитрий Фрид и др. Картина выйдет в прокат в начале 2019 года.

Ранее Эмир Кустурица заявил о желании экранизировать роман «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова.