Стали известны дата и время прощания с Ганичевым

Церемония прощания с российским писателем Валерием Ганичевым, который скончался на 85-ом году жизни, состоится 10 июля в Переделкине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, церемония начнется в 12.30.

«Отпевание начнется в храме Игоря Черниговского в Переделкине в 12.30», — говорится в заявлении секретариата Союза писателей России.

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Ранее сообщалось, что скончался журналист, бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев.

Валерий Ганичев — журналист, историк и публицист, автор исторических романов, обладатель множества литературных наград.

В конце 70-х годов был главным редактором газеты «Комсомольская правда». С 1994 по 2018 год возглавлял Союз писателей России.