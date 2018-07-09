«Человек-муравей и оса» обогнали «Суперсемейку» в российском прокате
Кинофильм Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса» в стартовый уик-энд возглавил российский прокат, собрав 345 млн руб., сообщает портал Kinobusiness.com.
На второй позиции оказалась «Суперсемейка-2» Брэда Берда, которая в конце четвертой недели проката смогла похвастать результатом в 50,3 млн руб.
Топ-3 российского проката завершают «8 подруг Оушена» Гэри Росса со сборами выходного дня, на третьей неделе показов достигшими 32,9 млн руб.